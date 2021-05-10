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أخبار المراسل.. سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين

الخرطوم: المراسل

قفز سعر الدولار في السودان، اليوم الإثنين 10 مايو 2021، لدى البنك المركزي مع قرب عيد الفطر، واستقر لدى السوق الموازية (السوداء).

وزاد سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 402.03 جنيه للشراء و404.04 جنيه للبيع، مقابل 400.21 جنيه للشراء و402.21 جنيه للبيع، أمس.

واستمر بنك السودان المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار الأسبوع المنقضي، لتتبعه البنوك، حيث بلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 25 جنيهاً اعتباراً من 21 فبراير/شباط الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.

واستقر سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” عند 405 جنيهات.

وقفز سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي إلى 488.98 جنيه للشراء و491.42 جنيه للبيع، مقابل 480.19 جنيه للشراء، و482.60 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 480 جنيها.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي إلى 562.37 جنيه للشراء و565.18 جنيه للبيع، مقابل 556 جنيها للشراء و558.78 جنيه للبيع، أمس. واستقر سعره لدى السوق الموازية عند مستوى 545 جنيها.

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