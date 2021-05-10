حِراك ٢٩ رمضان يدعو للإفطار بجوار القيادة العامة والجيش يُعلن إغلاق طرق القيادة

الخرطوم: السوداني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في تعميم لها، إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة غداً الثلاثاء 29 رمضان.

ودعت القيادة في تعميمها، جميع المواطنين الكرام تجنُّب الاقتراب واتخاذ الطرق البديلة حفظاً للأمن والاستقرار.

وكان حِراك ٢٩ رمضان، قد دعا غداً إلى الإفطار والتروس في القيادة العامة. وقام الحِراك بتحديد التروس، التي تبدأ من حدود مسجد الجامعة شمالاً وحتى كلية الأشعة جنوباً، ومن الجمهورية غرباً وحتى صينية بُرِّي. وأوضح حِراك ٢٩ رمضان، أن بقية الشوارع مفتوحة للحركة دون تدخُّل منهم.