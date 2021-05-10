اغتيال المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة

الخرطوم: السوداني

قالت حكومة ولاية وسط دارفور، إن مجموعة خارجة عن القانون، قامت باغتيال المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرة، مبارك يعقوب صالح آدم، بعد ان اطلقت عليه النار أثناء عودته إلى المحلية، نُقل على إثرها إلى المستشفي، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وتأسفت حكومة ولاية وسط دارفور، في بيان لها على هذا الحادث الأليم، الذي أودى بحياة أفضل الكوادر المخلصين في أداء عملهم، وأعلنت عن ملاحقة المجرمين حتى القبض عليهم وتقديمهم لمُحاكمة عادلة.

وحذرت حكومة الولاية المجرمين، وكل من أراد إن يعيد مسلسل الفوضى والتلاعب بأرواح المواطنين، وقالت إنها لن تتهاون في فرض هيبة الدولة، والضرب بيدٍ من حديدٍ من إجل ديمومة واستقرار الأمن الذي تحقق في جميع أنحاء الولاية.