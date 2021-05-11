ارتفاع أسعار الزيوت والدقيق ومكونات الخبائز بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسعار الزيوت والدقيق ومكونات الخبائز زيادة كبيرة لزيادة الطلب عليها من قبل الأسر لصنع مخبوزات العيد. وأكد تاجر السلع بالخرطوم السر التاج في حديثة لـ(السوداني) إن زيادة الأسعار بدأت عقب زيادة سعر الصرف ، مبيناً أن سعر زيت صباح عبوة (4) وربع رطل (700) جنيه أما سعر رطل زيت الفول(600) جنيه وسعر بكت الدقيق (2٫5) ألف جنيه أما المخصوص (280) جنيهاً للكيلو ودقيق سامونيلا (270) جنيها للكيلو وقال صاحب محلات مواد الخبائز بالخرطوم الفاتح خالد إن زيادة الدولار انعكست سلباً على كافة مواد الخبائز لأن معظمها مستوردة، مبيناً أن سعر الباكنج باودر (100) جنيه للصندوق أما أوقية النشادر فبلغ سعرها (70) جنيهاً الكاكاو (350) جنيهاً للكيلو ،مشيراً إلى انتعاش حركة الأسواق هذه الأيام رغم تراجع الكميات المشتراه من قبل المستهلك نسبة للغلاء، وقال تاجر بشرق النيل محمد الجاك إن ارتفاع سعر الصرف مجددًا انعكس على أسعار السلع ، مبيناً أن سعر جركانة زيت الفول (36) رطلاً بلغ (15) ألف جنيه أما زيت يارا(1) لتر (1٫550)جنيه وسعر بكت دقيق المخصوص (2٫800) جنيه أما سعر الكيلو (270) جنيها وقال إن هنالك انتعاشاً طفيفاً لشراء الدقيق والزيوت بكميات متوقعاً حدوث زيادة جديدة تزامناً مع استمرار ارتفاع أسعار العملات.