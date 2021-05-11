مصدرو الماشية :استلمنا عقودات الصادر من التجارة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أكمل عدد من مصدري الماشية الحية ، إجراءات عقودات الصادر في وزارة التجارة والتموين، بعد تعطل خلال الأيام الماضية.

وقال مقرر شعبة مصدري الماشية الحية، خالد محمد خير ، لـ(السوداني) إن عدداً من المصدرين استلموا عقوداتهم من قبل وزارة التجارة، وأضاف: تنفيذ العقودات سيكون بعد العيد، وذلك بحسب توجيهات وزارة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنها أرجعت ذلك للمزيد من الترتيبات بالقطاع.

وأكد المصدر خالد المدني،استلام عقودات الصادر أمس من قبل وزارة التجارة، وقال لـ(السوداني) إن إكمال الإجراءات كان “أفضل”مقارنة بالفترة الماضية ، مشيراً إلى أن عدداً من المصدرين استطاعوا تكملة إجراءاتهم.

وأوضح المصدر هارون محمدعبدالله، أن المصدرين عقب استلام العقود، يتطلعون لتنفيذ عمليات صادر دون مشاكل،خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن شعبة مصدري الماشية الحية،عقدت اجتماعاً مؤخراً مع وزير التجارة والتموين ، وأطلعته على مشكلة تأخير إجراءات عقود الصادر.