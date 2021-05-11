كورونا تؤخر وصول شركة تدوير النفايات الأمريكية للجزيرة

الخرطوم : السوداني

تسببت جائحة كورونا في تأخر وصول الشركة الأمريكية لتدوير النفايات التي تعاقدت معها ولاية الجزيرة

ودعت مدير إدارة نظافة وتطوير ولاية الجزيرة مواهب حسن لإعداد خطة عمل وصفتها بالمحكمة للنظافة والتخلص من النفايات خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقالت إن إدارة نظافة وتطوير ولاية الجزيرة سجلت 28 مخالفة و200 حالة إنذار للتجار بالسوق الكبير بمدني لعدم تقيدهم بالاشتراطات البيئية ،مشيرة إلى تقسيم سوق مدني الكبير إلى 4 قطاعات حيث يشمل كل قطاع مشرفين و45 عاملاً للعمل خلال فترة عطلة العيد، ولفتت للترتيبات الجارية لتوقيع شراكات مع بعض الجهات الحكومية لترحيل عمال النظافة خلال العطلة إضافة للتنسيق مع لجان التغيير والخدمات لتوفير عربات للنفايات لسد العجز في هذا الجانب، ومخاطبة وزارة الرعاية الإجتماعية لحث المواطنين عبر أئمة المساجد بعدم وضع النفايات في الطرقات مناشدة جميع المواطنين بدعم جهود الإدارة بعدم وضع النفايات في الطرق العامة وإزالة كل مخلفات البناء ووجهت التجار بالسوق الكبير بوضع النفايات في مكانها الصحيح أمام المتاجر حتى يتسنى رفعها في عربة النفايات ،مؤكدة أن عربات النفايات تعمل على مدار ساعات الليل في هذه الأيام للتخلص من النفايات أول بأول.