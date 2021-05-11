ترتيبات لإنسياب السلع والمحروقات للمواطنين خلال العيد بأبوحمد

الخرطوم: السوداني

عقدت اللجنة الاقتصادية لمحلية أبوحمد اجتماعا أمس مع منسقي الوحدات الإدارية ووكلاء الدقيق والمحروقات للترتيب لعيد الفطر.

وقال ممثل المدير التنفيذي لمحلية أبوحمد إسماعيل السماني إن هذا الاجتماع للترتيب لانسياب السلع والخدمات والمحروقات للمواطن خلال فترة العيد

وأكد أهمية توفر سلعة الخبز للمواطن مع إحكام الرقابة على الأفران ونبه السماني إلى ضرورة عمل محطات الخدمة البترولية لتسهيل حركة المركبات العامة والخاصة.

وطالب وكلاء الدقيق والمحروقات بمراعاة زيادة الطلب بسبب الأعياد والمناسبات داعين لمراجعة سعر الترحيل لضمان استمرار انسياب السلع ودعا منسقي الوحدات الإدارية لزيادة حصة الدقيق لمقابله فترة الأعياد.

وقدم مدير الزراعة عوض الله علي تقريراً حول الجازولين الزراعي للموسم الصيفي وعمليات حصاد المحصولات الشتوية.