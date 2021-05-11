ترزي بكوستي : قطوعات الكهرباء تقعدنا عن اللحاق بموسم العيد

كوستي: سوسن محمد عثمان

تشهد محلات الترزية بكوستي إقبالاً كبيراً على خياطة الملايات والثياب استعداداً لعيد الفطر.

وقال الترزي هاني محمد إن سعر خياطة الملايات وصلت إلى سعر ٧٠٠-٥٠٠ جنيه للمقطع الواحد وسعر (برمة الثوب) بـ(٣٠٠)جنيه واضاف الحركة كل يوم في زيادة و توقع زيادة الإقبال على الخياطة حتى يوم الوقفة

وانتقد محمد قطوعات الكهرباء المتكررة والمستمرة لساعات طويلة خلال اليوم وتسببها في خسائر لهم لحيلولتها دون اللحاق بموسم العيد والذي تنشط فيه الحركة التجارية وقال : حتى العمل بالمولدات يستهلك وقودا والذي يتم شراؤه بأسعار تجارية عالية، ما يضطرنا لزيادة أسعار الخياطة لتغطية منصرفات التشغيل.