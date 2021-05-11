صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم حزمة تمويل للسودان‏

الخرطوم: السوداني

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على حزمة تمويل للسودان‏.

وقالت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: “وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم؛ على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تعبئة الموارد اللازمة لصندوق النقد الدولي؛ لتغطية حصته من تخفيف الديون للسودان”.

وكشفت كريستالينا، ان خطة التمويل تعتمد على جهود واسعة النطاق تبذلها البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المنح النقدية والمساهمات المستمدة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي، ما يمثل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على دفع عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). ‏

وأبانت أن تخفيف عبء الديون عن السودان أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي. وأضافت كريستالينا في بيان: “لقد شجّعني الدعم المقدم من أعضائنا واعترافهم بالتقدم الذي أحرزه السودان في الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي يخضع لمراقبة طاقم العمل (SMP)، سيتم الوصول إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي سيبدأ عندها تقديم تخفيف أعباء الديون، بمجرد أن يقدم أعضاؤنا الالتزامات المالية اللازمة، على افتراض أن السلطات تواصل جهودها الإصلاحية القوية وتفي بالمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في عملية مبادرة هيبيك، وهذا من شأنه أن يساعد في تحرير موارد مالية جديدة كبيرة لتلبية احتياجات التنمية الكبيرة في السودان والحد من الفقر”.