قرعة تصفيات أمم افريقيا للسيدات تضع منتخب السودان أمام الجزائر

اوقعت قرعة تصفيات بطولة امم افريقيا للسيدات المغرب ٢٠٢٢، منتخب السودان امام نظيره الجزائري في الجولة الاولى، ويواجه حال تأهله الى المرحلة الثانية المتأهل من مواجهة جنوب افريقيا وزيمبابوي.

وجريت القرعة ظهر امس الاثنين بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتقام مباريات الجولة الاولى في الفترة بيت ٧ الى ١٥ يونيو ٢٠٢١ بينما تلعب مباريات الجولة الثانية في الفترة بين ١٨ الى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١.

ويشارك في التصفيات ٤٤ منتخبا، وتأهل منتخب المغرب الى النهائيات تلقائيا بصفة البلد المضيف وستشهد النسخة الأولى مشاركة ١٢ منتخبا.