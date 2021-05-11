يعول على خبرة الكبار وطموح الصغار برتغالي الهلال يسابق الزمن لإكمال الجاهزية قبل الديربي

الخرطوم : السوداني

واصل الهلال مسلسل التحضيرات بمعسكره الإعدادي بالعاصمة المصرية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو فورمسينيو الذي يسابق الزمن لإكمال جاهزية الفريق البدنية والفنية استعدادا لمباراة الديربي المرتقبة أمام المريخ في ٢٣ مايو الجاري.

وخاض الهلال مباراتين وديتين أمام كل من فاركو وزد، وتعادل فيهما الاثنتين، حيث حرص الإطار الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين في إطار السعي لاختيار توليفة مثالية منسجمة قبل لقاء الديربي المرتقب.

ويعول المدرب البرتغالي على خبرة لاعبيه الكبار في الديربي المرتقب أمام المريخ خاصة مهاجمه الأول محمد عبد الرحمن إلى جانب بقية الأسماء وأبرزها نصر الدين الشغيل وعبد اللطيف بوي إلى جانب عيد مقدم ووالي الدين بوغبا وفارس عبد الله وبقية نجوم الأزرق الذي يركز البرتغالي على رفع معدلات ليقاتهم البدنية بالإضافة إلى وضع التكتيك الأمثل للقاء المرتقب.

يشار إلى أن الهلال سيخوض تجربة ودية ثالثة قبل العودة إلى الخرطوم.