‬‏هلال الأبيض يرفع نسق إعداده بمشاركة واسعة للاعبين بملعب أركويت

واصل فريق الكرة بنادي الهلال الابيض تحضيراته الجادة بملعب اركويت مساء أمس الأول وبمشاركة اربعة وثلاثين لاعبا. وعمد المعد البدني للفريق الدكتور مصطفى كرم الله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بتدريبات متعددة وسط روح معنوية مرتفعة وحماس كبير واظهر اللاعبون مستوى بدنيا جيدا من خلال التمارين المتنوعة والتي شهدت تنافسا قويا ومثيرا من اجل اقتحام التوليفة الاساسية بين اللاعبين القدامى والجدد للقسم الثاني من منافسة الدوري الممتاز وكأس السودان.

من جانبه اشاد الدكتور مصطفى كرم الله بالانضباط والرغبة الكبيرة من قبل اللاعبين وذلك من خلال اقبالهم الكبير للتدريبات وتحملها بروح معنوية عالية واضاف نسعى لتجهيز كافة عناصر كتيبة ازرق شيكان للظهور بشكل مختلف ومميز في قادم الاستحقاقات.

وقال مزمل علي طه ( دامبا ) مدير الكرة نشيد اشادة كبيرة بالحضور الكبير والمميز من قبل اللاعبين وتحملهم المسئولية وظهورهم بشكل قوي ومميز، مؤكدا أن القادم سيكون اجمل وأحلى.