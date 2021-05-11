اللجنة القومية للموسم الزراعي تستعرض موقف حصاد محصول القمح

عقدت اللجنة القومية للموسم الزراعي الصيفي، اجتماعاً بمجلس الوزراء مساء الاثنين برئاسة بروفيسور الطاهر حربي وزير الزراعة والغابات الذي قال في تصريح صحفي ان اللجنة وقفت على حصاد محصول القمح، موضحاً استلام كميات معقولة وفق السياسات الموضوعة والتي تهدف الى تشجيع المزارعين للإنتاج، مشيرا إلى انه تم وضع سعر أعلى من السعر العالمي، لافتا الى أنه تم ضخ مبالغ كافية حتى يستطيع المزارعون استلام عائدات حصاد القمح.

وأبان وزير الزراعة والغابات انه في جانب محصول الذرة يتم العمل على توفير مخزون استراتيجي من محصول الذرة، منوها أن هناك مشاورات جارية لفتح باب الصادر للذرة، وأشار حربي الى انه فيما يختص بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي من المتوقع وصولها خلال الشهر الجاري بواسطة البنك الزراعي والبنوك الأخرى والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس اللجنة القومية أنه بناءً على توصية من اللجنة العليا وافقت وزارة المالية على تخفيض رسوم الموانيء على المدخلات الزراعية بنسبة 75%.

وأشار وزير الزراعة انه تم الترتيب مع وزارة الطاقة فيما يختص بالموسم الزراعي الصيفي، موضحا أنه تم ضخ كميات مقدرة من الجازولين للمناطق التي تتأثر بالأمطار مبيناً أنه سيتواصل الضخ بكميات متزايدة وذلك لوجود عدد من البواخر التي تقوم بإفراغ حمولتها حالياً بميناء بورتسودان.