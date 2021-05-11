جبريل يدعو إثيوبيا لتعزيز العلاقة مع السودان فى شتى المجالات

التقى الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بمكتبه اليوم بالسيد يبلطال أعمرو السفير فوق العادة المفوض لسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية. وبحث اللقاء، أواصر التعاون التجارى والشعبى بين الدولتين وسبل دعمها والمحافظة على هذه العلاقة الأزلية بين الجارتين وحسن تطويرها، مما يجعل شعبي البلدين فى المنطقة الأفريقية أكثر ترابطاً وأماناً.

ودعا جبريل، سفير دولة إثيوبيا للمحافظة على هذه العلاقة التي تربط شعبي البلدين والتي وصفها بالمتينة والإزلية التي تميز شعبي الدولتين في المنطقة الأفريقية.

واكد السيد يبلطال سفير إثيوبيا، أن بلاده تسعى دائماً في المحافظة لعلاقاتها بالسودان ودعم هذه العلاقة بالعديد من البرامج والمشاركات الدولية والإقليمية وبالربط الثقافي والاجتماعي. وتمنى للسيد الوزير مشاركة السودان في مؤتمر باريس بأن تكون مفيدة ومثمرة وتخرج بنتائج وتوصيات تخدم المرحلة القادمة.