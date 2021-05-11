شرطة الخرطوم تلقي القبض على عصابات إجرامية متخصصة في التزوير والسرقات النهارية

الخرطوم: السوداني

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من إلقاء القبض على شبكة إجرامية، تنشط في تزوير الأوراق الرسمية والبطاقات النظامية، بمنطقة بحرى، وأخرى تمتهن السرقات النهارية، وضبطت الشرطة عددا من المعروضات التي تستخدم في عمليات التزوير.



كذاك اوقعت الشرطة بعصابة؛ تخصصت في السرقات النهارية بمحلية كرري وضبطت عدداً من المصوغات الذهبية والموبايلات الحديثة والأجهزة الإلكترونية.



وقال مدير دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم، اللواء شرطة سليمان إسماعيل خريف في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، إنّه إثر توفر معلومات دقيقة بوجود شبكة تعمل على تزوير المستندات بمنطقة بحري من خلال الرصد والمتابعة، وتأكيد المعلومات وباتخاذ الإجراءات القانونية، تمت مداهمة مكتبة وتفتيشها، حيث تم ضبط (62) بطاقة قوات نظامية معدة للطباعة، و(12) شهادة حيازة لأراضٍ بمنطقة شرق النيل، وعدد من الأختام تخص المؤسسات الحكومية والنظامية، وضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عمليات التزوير.

وأضاف اللواء خريف، أنه إثر العمل المنعي بمراقبة معتادي الإجرام والسرقات تم رصد عدد من المشتبه بهم في أنشطة إجرامية، حيث تم إنفاذ الإجراءات القانونية وإصدار أمر التفتيش لموقع تواجدهم، وبكمين محكم تم القبض على (4) متهمين بحوزتهم عدد من المصوغات الذهبية، و(35) جهاز موبايل، بالإضافة لمسدس 6 مل وشاشة (43) بوصة ومبلغ مالي، وبعد مراجعة منجزات البلاغات اتضح وجود أربعة بلاغات مختلفة بعدد من أقسام الشرطة.

من جانبه، أكد اللواء شرطة عبد الرؤوف الضو محمد نور، مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية، قدرة الشرطة على كشف مختلف الجرائم خاصة الغامض منها، مشيداً بجهود إدارة المباحث بالعمل المنعي والكشفي وتسديد البلاغات الجنائية وتحقيق الطمأنينة العامة.

وناشد مدير الجنايات، المواطنين بضرورة تحريز ممتلكاتهم وتأمينها إبان فترة عطلة عيد الفطر المبارك، وتوخي الحيطة والحذر اتجاه مناطق الهشاشة النيلية تفادياً لحالات الغرق.

وأكد اللواء عبد الرؤوف نجاح إنفاذ خطة تأمين شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى مواصلة الخطط التأمينية لعيد الفطر المبارك عبر الانتشار الشرطي في الأسواق والشوارع الرئيسية والمواقف العامة ومعابر الولاية وساحات العبادة لتمكين المواطنين من قضاء عطلة العيد بأمن وطمأنينة.