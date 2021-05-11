عاجل (السوداني): رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يدعو لاجتماع طارئ يضم وزراء شؤون مجلس الوزراء والدفاع والداخلية والثقافة والإعلام ووالي ولاية الخرطوم ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام وذلك بخصوص أحداث اليوم، يعقبه بيان تفصيلي.