عاجل (السوداني): رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يدعو لاجتماع طارئ يضم وزراء شؤون مجلس الوزراء والدفاع والداخلية والثقافة والإعلام ووالي ولاية الخرطوم ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام وذلك بخصوص أحداث اليوم، يعقبه بيان تفصيلي. أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 12 مايو, 2021 12:40 ص - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)