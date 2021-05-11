أوان البوح: يحدث في السودان فقط!!!

• لم يدرك عثمان ومدثر أنهما بمشاركتهما في احياء ذكرى شهداء فض اعتصام القيادة العامة 29 رمضان، يهددان الامن القومي السوداني، او ربما ينتهكان حدودا دولية لبلد اخر، أو بقعة جغرافية حرم العدو الاسرائيلي دخولها حتى يتم رميهم بالرصاص..

• بالتأكيد ايضا ان العالم شاهد وللمرة الثانية دون انقطاع انترنت أن الجموع التي احتشدت لاحياء الذكرى لم تكن تحمل رشاشات او بنادق أومتفجرات، ترهب بها الامنين الساكنين في القيادة العامة.

• للمرة الثانية وفي تحدي لكل مواثيق حقوق الانسان وقواعد العدالة والوجدان السليم والفطرة السوية يٌفض تجمع السودانيين من مساحة على ارضهم بالقوة المسلحة الغاشمة.

• سينضم شهداء الامس إلى جدول الذكريات السودانية، وذاكرة مواطن مشغول بالخبز والوقود والدواء واسعار المنتجات الاستهلاكية بأكثر من الكرامة. ومن المؤكد أن الشهداء الجدد سيسجلون كارقام دفترية في لجنة (أديب- حمدوك)، أدام الله تحقيقاتها التي ستفجر معلومات جلل لا يعلمها القاصي أو الداني حول من فض الاعتصام؟.. ومن خزن الجثث في المشارح؟ ومن القى مستقبل

بلاده في النيل؟.. وعلينا ان ننتظر فربما سيدهشون العالم بأكثر مما ادهشناه بالثورة المجيدة..

• السودانيون ادهشوا العالم بثورتهم، لكن على ما يبدو أن واشنطن ولندن وباريس وبرلين استشعرت الغيرة فصمتت سفاراتها عن تصنيفات الارهاب الممارس على ارض النيلين، ربما غيرة من فحولة هذا الشعب وخصوبة حوائه.

• ما يحدث في الخرطوم منذ 3 يونيو لا يختلف عما حدث طيلة 30 عاما من اهدار الدم الوطني الشريف، حكمهم الطموح ودين الضلال، لكنهم كما تقول نانسي عجاج (لا يعلمون اننا ابناء تاسيتي العريقة والمقرة) ولا يستطيعون التصالح بأن هذا الشعب وهذه الارض لن حكمها العسكر ولا الاسلاميين، ولو جاءوا محمولين على كل الدول وبصكوك غفران من المحفل اليهودي وهيكل سليمان.

• خذلان الخرطوم لم يكن في مؤسسة قسمها حماية التراب بمن عليه من بشر، وصيانة الدستور والدفاع عن الديمقراطية، بل خذلان الخرطوم لأنها أكتشفت انهم كانوا يرددون بدلا عن القسم معزوفة للموت بروشتة عابرة للحدود.

• ربما ظن العسكر ان 6 ابريل كانت دخولا للقيادة العامة بهدف الحماية، ووقتها كان البشير قد خلق ما يوازي الجيش جيوش، لكن الدخول المقدس انذاك كان لاعادة الروح لمؤسسة من فرط هوانها عبث بها الاسلاميون.. لقد دخل الثوار انذاك لوضع هذه المؤسسة امام مسؤولية قسمه في حماية هذا الشعب من نظام كانت اسهل هواياته انتاج فتاوى استباحة الدم.

• فضوا اعتصامنا في 3 يونيو وكرروا الفض في 11 مايو2021م. والعالم يتغافل عما يحدث في الخرطوم، ويصمت لأنه يكتفي برشوة منحه امتيازات من ارضنا تارة ومن مواردنا تارة ومن ابنائنا تارة اخرى (منحة من لا يملك لمن لا يستحق).. البرهان وحميدتي وكباشي ومن بعدهم الذين سخروا بأن الاعتصام يمكن ان يكون في الدايات، ونقول (لماذا تحصولون على مرتبات؟ فلم تقاتلوا

غازيا، ولم تحموا شعبا؟ ولم ترعوا اخلاقا ولا دين او ملة.. بالتأكيد انتم صنيعة الاسلاميين بامتياز).

• مؤسف حال المدنيين، ونشفق عليهم، فهم من فرط ضعفهم اوهن من بيت العنكبوت، يغطون عجزهم بأنهم (شطار سياسة) وان الحسابات مختلفة، وانهم يعلمون ما لا يعلم الشارع من دهاليز التفاوض وسيناريوهات التسويات.. بؤسا لكم ولضعفكم فأنتم مستجدون نعمة منتشون بكراسي ليست لكم لولا دماء من عبدوا الطريق بارواحهم، ومع ذلك لا تستحون!!..

• إلى واشنطن ولندن وباريس وبرلين.. إلى فولكر مسؤول البعثة السياسية الاممية، انكم امام اوضح نموذج لارهاب الدولة، ليس تجاه العالم ولكن في مواجهة مواطنيها العزل وشعبها المذهل.. صمتكم يعني التواطؤ وسقوطكم في نظر شعبنا العظيم، فاي مصالح تلك التي ستحلمون بها في ظل وضع لن يستقر طالما القتلة على دست الحكم، واي منفعة تلك التي ستجنون؟ لن يسمح شعبنا بذلك، فالتصعيد قادم لا محالة..

• لقد اخطأت أسر الشهداء حينما ارادوا استعادة ذكريات دماء أبنائهم الطاهرة في ذات البقعة التي شهدت خيانتهم فيها، فاسر الشهداء لا يعلمون أن تلك البقعة لم تكن في يوم من الايام لحماية ابنائنا بل لقتلهم..

• على القراء الا يستعجلوا فربما من اطلق الرصاص ليسوا جنودا؛ بل هم كتائب جاءت ترتدي زي، ذات القتلة، فالسودان وحده فقط من يقتل فيه جيشه مواطنيه.