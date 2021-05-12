الجيش: لم تصدر اي تعليمات للقوات باستخدام الذخيرة تجاه المواطنين ونعد بالتحقيق في الأحداث

الخرطوم: السوداني

اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بياناً قبل قليل حول احداث اليوم، جاء فيه

اولا:

تعتذر و تتأسف القوات المسلحة لما وقع من احداث خلال مسيرات اليوم، وتعد الشعب السوداني ان ماحدث سيخضع للتحقيق والالتزام؛ بكشف نتائج التحقيق وتمليكها للرأي العام، والعدالة يجب أن تأخذ مجراها وفق مقتضيات القانون.

ثانياً:

تأكيد الالتزام بحماية الفترة الانتقالية وحراسة مكتسبات الثورة والتصدي لأي محاولة تعيق نجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي.

ثالثاً:

تم قفل محيط القيادة من مبدأ حماية المواطنين، وحتى لا يتم استغلال المسيرات من جهات لها أجندة ترمي لاجهاض مسيرة الانتقال وخلق فتنة بين الشعب وقواته المسلحة.

رابعاً:

لم تصدر اي تعليمات للقوات التي تحمي محيط القيادة باستخدام الذخيرة تجاه المواطنين.

الجنة والخلود للشهداء والخزي والعار لأعداء الوطن