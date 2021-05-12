أمريكا تدعو السودان لإجراء تحقيق وتقديم جُناة أحداث 29 رمضان إلى العدالة

الخرطوم: السوداني

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة السودانية، لإجراء تحقيق حول أحداث القيادة العامة وتقديم الجناة إلى العدالة.

واُستشهد شخصان وأصيب 37 آخرين، في إحياء ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة أمس الثلاثاء 29 رمضان، في محيط القيادة بالخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء: “ندعو السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق كامل وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وأعرب البيان، عن “صدمة وانزعاج أمريكا إزاء الخسائر في الأرواح”، كما أدانت استخدام الذخيرة الحيّة ضد المتظاهرين السلميين.

وأبدت أمريكا، تضامنها مع أسر شهداء عملية فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019، وهو يوم تزامن مع 29 رمضان.