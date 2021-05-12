عرمان: الاتّهامات ضد حميدتي وشقيقه عبد الرحيم دون غيرهما في موضوع فض الاعتصام تضر بقضية الشهداء

الخرطوم: السوداني

اعتبر نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، أن ‏الاتهامات المختزلة ضد، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي، وشقيقه الفريق عبد الرحيم دقلو، دون غيرهما في موضوع فض الاعتصام تضر بقضية الشهداء وبالوضع الهش للبلاد.

واضاف عرمان: “نقول ذلك ونقف ضد الإفلات من العقاب؛ وضرورة معاقبة الجناة دون انتقائية، ولا بد من العدالة والمحاسبة”.

وزاد: “‏كتائب الظل وأجهزة المؤتمر الوطني المحلول وأمنه الشعبي، تتحمل المسؤولية مع الآخرين جميعهم دون استثناء أو انتقائية في جريمة فض الاعتصام، ويجب أن يشملهم التحقيق والمحاكمة”.

يُذكر أن تجمُّع أسر شهداء ديسمبر، اتهم أمس في محيط القيادة، حميدتي وشقيقه بفض الاعتصام. وأمهل، أسر شهداء مجزرة القيادة العامة، الحكومة حتى 3 يونيو لإعلان نتيجة التحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة، أو التصعيد الثوري في كل البلاد في حال مماطلة الحكومة في الإعلان. وطالب تجمع أسر الشهداء بحل الدعم السريع وتكوين جيش قومي موحد، متهمة في الوقت ذاته محمد حمدان دقلو حميدتي، وشقيقه عبد الرحيم بفض الاعتصام.