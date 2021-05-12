“السوداني” تنشر مسارات تشييع الشهيد…

موكب العدالة: *
ستتحرك مواكب كرري العظمى اليوم في تمام الساعة الـ(6:40) بعد الإفطار من نقطة التجمع النهائية (استوب المهداوي) نحو صينية الأزهري لتلتحم مع بقية مواكب الولاية لتشييع الشهيد ووصولاً لمقابر البكري.
نقاط التجمع:
استوب الإبراج جنوباً حتى المهداوي.
استوب الرومي شرقاً حتى استوب شقلبان ثم شرقاً، انتهاءً بآخر نقطة التجمع المركزية بالمهداوي.
تنويه:
يجب الوصول لنقطة التجمع النهائية المهداوي في الزمن المقرر له 6:40 مساء اليوم.
نرجو نشر مسارات الموكب في كل وسائل التواصل فوراً.
ثورة جديدة
#تسقط_لمن_تزبط
12 مايو 2021