“السوداني” تنشر مسارات تشييع الشهيد…

موكب العدالة: *

ستتحرك مواكب كرري العظمى اليوم في تمام الساعة الـ(6:40) بعد الإفطار من نقطة التجمع النهائية (استوب المهداوي) نحو صينية الأزهري لتلتحم مع بقية مواكب الولاية لتشييع الشهيد ووصولاً لمقابر البكري.

نقاط التجمع:

استوب الإبراج جنوباً حتى المهداوي.

استوب الرومي شرقاً حتى استوب شقلبان ثم شرقاً، انتهاءً بآخر نقطة التجمع المركزية بالمهداوي.

تنويه:

يجب الوصول لنقطة التجمع النهائية المهداوي في الزمن المقرر له 6:40 مساء اليوم.

نرجو نشر مسارات الموكب في كل وسائل التواصل فوراً.

ثورة جديدة

#تسقط_لمن_تزبط

12 مايو 2021