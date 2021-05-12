خالد عويس يكتب: الرصاص والمسار المعتل

الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت أمس في محيط القيادة العامة للجيش السوداني لم تشمل إطلاق الرصاص والقتل وجرح النشطاء فقط، وهي جرائم لابد أن يحاسب مرتكبوها ومن أعطوا الأوامر لتنفيذها، فهي شملت أيضاً اعتداءات على النشطاء وتوجيه إساءات إليهم بواسطة منسوبي القوات المسلحة!‏

ما جرى مساء أمس يستدعي ليس فقط المحاسبة العاجلة واستيفاء العدالة، بل مراجعة شاملة للشراكة واستحقاقاتها وكذلك دور القوى المدنية في القيادة ودور وعزم الأجهزة العدلية وكذا ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح كل القوات النظامية بمشاركة خبراء من الجانب المدني.

ما حدث يؤرخ لتغيير حاسم وحازم يجب أن تتبناه كل القوى المدنية والثورية من أجل تصحيح جذري لهذا المسار المعتل.