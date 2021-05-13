السوداني تكشف أدق تفاصيل مؤتمر باريس

الخرطوم: السوداني

كشف امين امانة شباب الاعمال باتحاد عام اصحاب العمل السوداني عضو لجان تحضير مؤتمر باريس

احمد محمد سيد في تعميم على صفحته عن ان الوفد السوداني الذي سيشارك في مؤتمر باريس مكون من 105 شخص، موضحا تقسيمهم إلى ٩ أشخاص شباب الثورة للمشاركة في فعالية بطلب ماكرون لتجسيد الثورة، ثم سداد نفقتهم من السفارة الفرنسيه ، بالإضافة الى

وفد اصحاب العمل يحتوي ١٠ أشخاص بالاضافه للسيد الرئيس هاشم مطر- أعتذر ببيان عقب أحداث29 رمضان- والصادق حاج علي المنسق. منوها إلى أن الوفد يضم ٩ أشخاص كمتحدثين في حلقات النقاش او طاولات الحوار وهم ٩رجال اعمال تم اختيارهم بالتوافق بين السفارة واتحاد اصحاب العمل.

وأكد عضو اللجنة مشاركة ٦ رجال اعمال بدعوة خاصة من السفارة الفرنسيه باعتبار أنهم من اصحاب بيزنيس ضخم مع فرنسا واوربا مثل محمد اسماعيل الاسكودا ونجل اسامه داوود وهاشم الدقير (طيران بدر ) وغيرهم. بالاضافه ل٥ أشخاص من غرفه التجاره الأوربية كمنظمين مع الفرنسين للحدث ليصبح العدد 39 يضاف اليهم دكتوره عابده المهدي ويوسف التني(بنك المال المتحد ) ليكون العدد ٤١ شخص وأضاف: هؤلاء سددوا قيمة فنادقهم وتزاكر. طيرانهم من جيبهم الشخصي بما في ذلك المتحدثين في الموتمر، أي أن وفد القطاع الخاص يشارك علي نفقته الخاصه وبطيران تجاري وليس مع وفد الحكومه.

وأشار عضو اللجنة إلى أن الوفد مكون من 64

تخصم٤١ وفد القطاع شخص فيهم تلاته مستشارين من مكتب حمدوك و٩وزراء من القطاع الاقتصادي فضلا عن حمدوك نفسه اضافه لمديري اكتر من ٥ هيئات بالإضافة الى سكرتارية وحراسة وبرتوكول وخلافه ، والسوريين الوقت ذاته محاولات التشويش على المؤتمر ، معتبرا أن فرنسا لا تريد حدثا عاديا وإلا لاكتفت بالفيديو كونفرانس، وأضاف: الكثير مما يقال هدفه تفشيل مؤتمر باريس نفسه. معلنا عن انعقاد جلسة سيادية بين معكرونة وأعضاء نادي باريس بإعفاء ديون السودان. وأضاف: هناك جلسه أولى يوم ١٧/٥ من ٩ صباحا :يتحدث فيها حمدوك وسيتم عرض فيديو ترويجي عن سودان ما بعد الثورة وكلمة من حمدوك حول الوضع في السودان اقتصادي وسياسي )فضلا عن وزيرالماليه الفرنسي وكذلك مسؤول صندوق النقد ومسؤول البنك الدولي وممثل للخزانه الامريكيه ليوضح جديه رفع العقوبات وما يترتب عليها ) وكلمة لرئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني و دكتوره عابده المهدي، و الجلسه التانيه

للبنوك فيها محافظ بنك السودان والسيد يوسف التني (بنك المال المتحد ) وكذلك ممثل لبنك فرنسي حول الوضع المصرفي والبنوك في السودان من منظور بنك السودان وبنك خاص كبنك المال المتحد

لتنتهي الجلسات الساعه ١١:١٠. منوها إلى انه عقب ذلك

تبدا جلسات طاولات الحوار وهي اربعه طاولات ١-الطاقه والتعدين

٢-الزراعه

٣-البنيه التحتيه

٤-تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ، وأضاف:

الجلسات بها ممثلين ومتحدثين من القطاع الخاص والعام وفيها شركات أوروبيه ومستثمرين. كاشفا عن انعقاد جلسه سياديه فيها ماكرون وممثلين لدول نادي باريس، وتابع: هذه جلسه نعول عليها في اعفاء اكتر من ٦٤مليا دولار، مشيرا إلى ان

الجلسات بحضور اكتر من ١٣٣ شركه فرنسيه و أوربي

اضافة لعدد ضخم من مندوبي البنوك الفرنسيه والعالميه .

وكشف عضو اللجنة التحضيرية أن يوم ١٨/٥ يشهز فعاليه تجسيد الثورة السودانية في المعهد العربي للعلوم. في باريس، وأضاف: البرنامج عامله ماكرون لعكس عظمة الثورة .