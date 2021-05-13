تفاصيل جديدة حول استعانة المريخ بجبرة ضمن طاقم (كلارك)

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات المريخ مع الكابتن فاروق جبرة لشغل منصب المدرب العام ضمن الطاقم الفني الذي يقوده الإنجليزي كلارك

وبحسب التفاصيل، فإن المفاوضات بين رئيس المريخ سوداكال، وجبرة وصلت إلى مراحل متقدمة وكللت باتفاق مبدئي ينتظر أن يُترجم الى توقيع نهائي على العقودات في غضون الساعات القادمة.

ووفقاً لمصدر مقرب من جبرة، فإن الأخير أبدى موافقة على العمل ضمن الطاقم الفني للمريخ بشرط وضع صلاحيات واضحة له، مع الوضع في الاعتبار بأن جبرة اشترط موافقة الإنجليزي كلارك على قرار تعيينه في المقام الأول.

وأكد سوداكال خلال حديثه مع جبرة، ترحيب المدرب الإنجليزي بتعيينه ووجوده ضمن طاقمه، لا سيما وأنه في الأصل طلب الاستعانة بمدرب وطني

وعلمت (السوداني) أن اتفاقاً تم يقضي بجلوس سوداكال إلى جانب جبرة مع المدرب الإنجليزي عقب عودة البعثة من المعسكر الإعدادي بالقاهرة من أجل وضع النقاط على الحروف والترتيب للمرحلة القادمة.