والدة الشهيد عثمان أحمد بدر الدين: قنعت من العدالة العرجاء في السودان، والشهيد مولود في بريطانيا ويحمل جنسيتها، واتصل بي محامون إنجليز ليتولوا القضية أخبار السودان By alsudani On 13 مايو, 2021 9:57 م - 0 https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2021/05/VID-20210513-WA0077.mp4 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)