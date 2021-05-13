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والدة الشهيد عثمان أحمد بدر الدين: قنعت من العدالة العرجاء في السودان، والشهيد مولود في بريطانيا ويحمل جنسيتها، واتصل بي محامون إنجليز ليتولوا القضية

أخبار السودان
By alsudani 0
alsudani
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