مقتل (10) من قوات مكافحة المخدرات بـ(سنقو) جنوب دارفور

سنقو: محجوب حسون

شهدت وحدة سنقو الإدارية؛ التابعة لمحلية الردوم، إحدى المحليات الجنوبية لولاية جنوب دارفور، استشهاد 10 من قوات مكافحة المخدرات، أثناء تإديتهم لواجبهم، إثر وقوعهم في كمين على مرحلتين من قبل مجهولين، يعتقد بأنهم تجار مخدرات.

وعلمت (السوداني) إن القوة تحركت على متن 8 عربات رباعية الدفع، في أداء مهامها الرسمية، ضمن مجهوداتها في مكافحة المخدرات، إذ أن المنطقة مشهورة بزراعة مخدر الحشيش (البنقو). يذكر أنه وقعت حوادث متفرقة طول السنوات الماضية.

وتورد (السوداني) عددا من أسماء الشهداء:

الملازم/ هنو أبوبكر الزبير

المساعد/ محمد هارون

العريف/ عبد الباقي

وكيل عريف/ علاء الدين

وكيل عريف/ حاتم

وكيل عريف/ تقي الدين

وكيل عريف/ الطيب الجندي يحيى

الجندي/ مالك

وهناك فردان مفقودان هما:

العريف/ بدر الدين

والجندي/ ياسر.