أخبار المراسل.. السودان: خبراء ياملون ان تكون الحكومة قد استعدت لمؤتمر باريس

الخرطوم: المراسل

أكد الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالجامعات في السودان د. محمد الناير أهمية مؤتمر باريس، المنعقد فى الفترة من السابع عشر الى الثامن عشر من مايو الجاري فى العاصمة الفرنسية باريس بالنسبة للاقتصاد السوداني.

وأعرب الناير فى تصريح تابعه المراسل عن أمله في أن تكون الحكومة السودانية قد استعدت استعدادا يليق بأهمية هذا المؤتمر وذلك من خلال انتخاب مشروعات يحتاج اليها الاقتصاد السوداني بصفة أساسية خاصة مشروعات البنيات التحتية، كالطاقة الكهربائية التي تأثر تأثيرا مباشرا في كافة الأنشطة الاقتصادية بالبلاد بجانب البنيات التحتية الأخرى التي تدعم مسيرة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي كالطرق الجسور وغيرها وذلك لدفع عجلة الإنتاج إلى الامام.

وطالب المجتمع الدولي وشركاء السودان الدوليين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه السودان لجهة أن مخرجات المؤتمرات السابقة لدعم السودان كانت دون الطموح خاصة أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني كبيرة.

واستعرض عددا من التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني والتي من بينها الاختلالات الهيكلية وارتفاع معدلا التضخم لمستويات قياسية وانخفاض اسعار صرف العملة الوطنية امام العملات الاخرى بجانب الضغوطات المعيشية التي يعاني منها إنسان السودان.

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