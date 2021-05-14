السفير جبير: لا صحة لتذمر فرنسا من كثرة المشاركين في مؤتمر باريس

باريس: سونا

تُجرى الاستعدادات في العاصمة الفرنسية باريس، وسط جو يسوده التفاؤل، لعقد المؤتمر الذي دعت له الحكومة الفرنسية لدعم السودان في مرحلة الانتقال السلمي للسلطة وانضمامه للعالم عقب رفع العقوبات الأمريكية وحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال السفير جبير اسماعيل جبير القائم بالأعمال بسفارة السودان بفرنسا بالإنابة (لسونا)، إن الحكومة الفرنسية في غاية الحماس لهذا المؤتمر، ولا صحة لما يتم تداوله من تذمر الحكومة الفرنسية لكثرة المشاركين فى الوفد السوداني.

مؤكداً أن فرنسا ترحب بمشاركة كافة القطاعات الفاعلة على المستويين الرسمي والشعبي، قائلاً: “ليس أدل على ذلك من أن فرنسا عمدت للإعداد لعقد لقاء لمنظمات المجتمع المدني السودانية؛ تحت عنوان (أصوات الثورة) في الثامن عشر من مايو، بمعهد العالم العربي في باريس، بمشاركة كبيرة لكافة القطاعات التي لعبت دوراً في الثورة من الشباب والمرأة والطلاب وغيرها من فعاليات المجتمع؛ وذلك بهدف استعراض الدور الذي قامت به تلك الفئات والمنتظر منها خلال الفترة الانتقالية”.

وأضاف السفير جبير، أن فرنسا هي التي دعت لهذا المؤتمر وإصدرت توجيهاً واضحاً لكافة وسائل الإعلام الفرنسية أن تتناول هذا الحدث؛ وتبرزه في كل الوسائل الإعلامية. مضيفاً أن فرنسا ترى كثرة الراغبين في المشاركة أمراً إيجابياً بحسبانه يعبر عن رغبتها في إقامة حدث سياسي واقتصادي فاعل يدعم الانتقال السياسي في السودان.

وحول الدول المُشاركة في مؤتمر باريس أبان السفير جبير أن الحكومة الفرنسية قدمت الدعوة لأكثر من عشرين دولة أوروبية وعربية وامريكا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي، إضافة إلى بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للتنمية.