ارتفاع عدد ضحايا شرطة مكافحة المخدرات بسنقو إلى (12) شهيداً و(14) جريحاً

نيالا: محجوب حسون

ارتفع عدد شهداء وجرحى متحرك شرطة مكافحة المخدرات بمنطقة سنقو إلى (12) شهيداً و(14) جريحاً، إثر تعرضهم لكمين أثناء تأدية واجبهم في محاربة تجار المخدرات في منطقة سنقو بمحلية الردوم بجنوب دارفور.

وقال والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق في تصريحات صحفية، إن عدد الشهداء ارتفع الى (12)، بينهم ضابط برتبة ملازم، اسمه هنو أبوبكر الزبير، بجانب (14) جريحاً تعرّضوا لكمين غادر من تجار المخدرات، واستشهدوا بعد تبادل النار مع المجموعة، وكانوا شجعاناً، لم تحنٌ رؤوسهم لنيران المعتدين التي كانت كثيفة من داخل الغابات الكثيفة.

وأشار موسى إلى أنّ حكومة الولاية أرسلت تعزيزات من القوات المشتركة بمتحركات من برام وتلس ومناطق الذهب بمنطقة أغبش إلى المنطقة لإجراء اللازم بموجب القانون، علاوةً على إرسال طائرة لنقل الجثامين والجرحى إلى نيالا.