محافظ مشروع الجزيرة يدعو الالتزام بالدورة الزراعية وزراعة 60% لضمان ري المحاصيل المستهدفة

الخرطوم: رحاب فريني

وجه محافظ مشروع الجزيرة د. عمر مرزوق بضرورة الالتزام بالدورة الزراعية وزراعة مساحة 60% في العروة الصيفية لضمان ري كل المحاصيل المستهدفة للعروة الصيفية. وأكد في تصريح لـ(السوداني) أن إدارته ملتزمة بتأمين المواد البترولية بالتعاون مع وزارة النفط لمقابلة تحضيرات اراضي العروة الصيفية، كاشفاً عن أن إدارته تعكف على تقييم الموسم المنصرم ورصد كافة سلبياته لمعالجتها في الموسم الجديد،

ودعا مديري التقسام والباشمفتش بالغيط بالتواجد الميداني إبان عطلة عيد الفطر لتكثيف الجهود والعمل مع المزارعين لنظافة الغيط من بقايا محاصيل الموسم المنصرم والدفع بعمليات إنجاز حفار أبو عشرين واستقطاب مزيدٍ من آليات حفار أبو عشرين للفراغ من عمليات الحفر في وقت مبكر من الموسم.