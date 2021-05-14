حمدوك: العدالة التي تتأخر تتحول إلى ظلم، والحق الذي لا يُوفّى كاملاً يُرجِّح كفة الباطل. إن المؤسسات العدلية لابد أن تعي الظرف الذي تمر به البلاد، وحساسية الملفات التي بيدها، ودور هذه الملفات في تحقيق مشروع التحول الديمقراطي الشامل إن بلغت منتهاها. أهم الاخبار By alsudani On 14 مايو, 2021 10:37 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)