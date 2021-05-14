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حمدوك: ‏العدالة التي تتأخر تتحول إلى ظلم، والحق الذي لا يُوفّى كاملاً يُرجِّح كفة الباطل. إن المؤسسات العدلية لابد أن تعي الظرف الذي تمر به البلاد، وحساسية الملفات التي بيدها، ودور هذه الملفات في تحقيق مشروع التحول الديمقراطي الشامل إن بلغت منتهاها.

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By alsudani 0
alsudani
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