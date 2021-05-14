د. حمدوك: مشاركة السودان في مؤتمر باريس ليس لجمع المِنَح والتبرعات

الخرطوم: سونا

أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن مشاركة السودان في مؤتمر باريس ليس لجمع المِنَح والتبرعات، وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.

وقال حمدوك، إنّ مؤتمر باريس يهدف لتأكيد عودة السودان القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.

وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية نقلتها قناة الحدث اليوم: “نحن ذاهبون إلى باريس لكي نوفر للمستثمرين الأجانب فرص الاستثمار في السودان”.

ومضى قائلاً: “قبل وصولنا باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي، وفي باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي، وبالتالي سنبدأ عملية إعفاء الديون لأنّ السودان وبشهادة صندوق النقد سيكون تأهل تماماً ليستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)”.