وزارة الثقافة والإعلام: 31 شخصاً برئاسة حمدوك يشاركون في مؤتمر باريس



الخرطوم: سونا

أكدت الحكومة اليوم، وضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر باريس لدعم السودان، والذي سيبدأ أعماله الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام، إن وفد الحكومة المشارك في مؤتمر باريس، يتكون من 31 شخصاً فقط برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، بينهم فنيون، وخبراء مختصون وإعلاميون.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الحكومة الفرنسية قدمت الدعوة لعدد من رموز ثورة ديسمبر المجيدة للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم السودان على نفقة فرنسا.

وأوضحت وزارة الثقافة والإعلام أن الحكومة الانتقالية جهزت ملفاً كاملاً للاستثمار في السودان لعرضه على المجتمع الدولي.