أخبار المراسل.. حمدوك يدعو قوى الثورة لفتح حوار يحقق المطالب الشعبي

الخرطوم: المراسل

دعا عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني قوى الثورة إلى السعي لفتح حوار شامل بينها، للاتفاق على مسار يحقق مطالب الشعب ، وحث حمدوك، خلال خطاب للسودانيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذه القوى على إغلاق الباب أمام محاولات تأجيج الخلاف والنزاع بين بعضهم بعضا.

واعتبر أن ذلك “لن يكون إلا بالتقارب والتواصل المستمر، والبحث عن المشتركات التي تُعينهم على تحقيق ما وعدوا به الشعب السوداني، وذلك بروح المسؤولية، وبمبدأ الحفاظ على الوطن”.

وقال إن وحدة وتماسك قوى الثورة كافة شرط مهم لاستكمال مهامها، ومنع أعداء الثورة من بلوغ غاياتهم في زعزعة الثقة بين مكوناتها.

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