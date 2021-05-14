أخبار المراسل.. مبارك الفاضل: تمديد الفترة الانتقالية محاولة لإقامة شمولية جديدة

الخرطوم: المراسل

قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، أن السودان مواجه بتحديات كبيرة خلال الفترة الانتقالية، وهي ستتحكم في أن يكون أو لا يكون.

وأوضح المهدي في بيان له ان حزب الأمة من واقع المسئولية، يقبل بكل التحديات ويواجهها بالحلول.

وأضاف المهدي: “نعمل جاهدين على جمع شمل كياننا الديني والسياسي العظيم، وأن نوحد الصف الوطني، وسنناضل بكل عزيمة وإصرار من أجل استقرار البلاد، وبناء ديمقراطية مستدامة”.

وتابع: “وسيتصدى حزب الأمة – بكل صرامة – لأيَّ محاولات من القوى التي تسعى لتغييب الشعب السوداني الأبي وتخطط لإقامة شمولية جديدة، بمحاولتها تمديد الفترة الانتقالية وتعطيل قيام الانتخابات. وسيشكل الحزب – في سبيل ذلك – جبهةً عريضةً، وحملة محلية ودولية”.

لقراءة الخبر كاملاً من مصدره اضغط على: أخبار المراسل 👇🏽👇🏽👇🏽