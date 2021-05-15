بالفيديو: وزير شؤون مجلس الوزراء يتحدث حول الفشقة والمبادرة الإماراتية ودور أسامة داود في القضية؛ وملف الشراكة وتداعيات افطار ٢٩ رمضان ومن أطلق الرصاص على الضحايا أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 15 مايو, 2021 2:55 م - 0 https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2021/05/VID-20210515-WA0037.mp4 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)