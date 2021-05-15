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بالفيديو: وزير شؤون مجلس الوزراء يتحدث حول الفشقة والمبادرة الإماراتية ودور أسامة داود في القضية؛ وملف الشراكة وتداعيات افطار ٢٩ رمضان ومن أطلق الرصاص على الضحايا

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By alsudani 0
alsudani
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