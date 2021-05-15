وزيرة الخارجية تلتقي نظيرتها الجنوب سودانية بجوبا

الخرطوم: السوداني

التقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، اليوم السبت بجوبا، في طريق عودتها من أوغندا، بالسيدة بياترس خميس واني وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان بجانب السيد دينق داو نائب الوزيرة.

بحث اللقاء، القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون والتنسيق بين السودان وجنوب السودان في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل الآليات المشتركة للتعاون بما يحقق مصالح البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في تعميم صحفي، إن اللقاء جرى في أجواء وديّة تميّزت بحرارة الصداقة، تم خلالها تبادل الأمنيات بمناسبة العيد وأن ينعم على البلدين بالاستقرار والسلام والتنمية، والتعبير عن الحزن العميق عن الأحداث المُؤسفة في ذكرى الاعتصام.

الجدير بالذكر، أن الوزيرة كانت في زيارة إلى دولة أوغندا للمشاركة ضمن وفد السودان في تنصيب الرئيس.