عاجل (السوداني): تورط (٧) من منسوبي الجيش بإطلاق الرصاص في احداث (٢٩) رمضان ورفع الحصانة عنهم

الخرطوم: عطاف محمد مختار

علمت (السوداني) من مصادرها، أنّ القوات المسلحة أوقفت ٩٢ من المشتبه بهم في احداث إفطار ٢٩ رمضان، الذي قُتل فيه ٢ وجرح ٣٨ مواطناً. حيث استشهد عثمان أحمد بدر و مدثر مختار.

وعُقد اجتماع في القيادة العامة اليوم بقيادة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر، ووزير الدفاع، والنائب العام، وعضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان. حيث تسلم النائب العام نتائج التحقيق النهائية التي قامت بها القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث أثبتت التحريات بضلوع ٧ متهمين من الجيش في إطلاق الرصاص تجاه المواطنين من الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وسيتم تسليم المتهمين للنيابة العامة.

وسبق أن تم القبض على ٣ مدنيين مشتبه بهم في الحادثة.

هذا وسيباشر النائب العام برفقة فريق من النيابة العامة، التحريات والتحقيق الفوري مع المتهمين، لتقديمهم للمحاكمة.