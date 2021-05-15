الوزير خالد عمر يكتب: لم تبلغ ثورتنا بعد مبلغ لجم عقال القتل والعنف.. ولكنا عازمون ألا تستثني العدالة أحداً

شهدنا اليوم، أولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع برصاص غادر في الذكرى الثانية لمذبحة الاعتصام.

حيث قمنا اليوم بمقابلة القائد العام للقوات المسلحة عقب انتهاء تحقيقات أحداث ٢٩ رمضان المؤلمة، وشهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام، والتي شملت ٧ متهمين بإطلاق الرصاص و٩٢ مشتبهاً به من منسوبي القوات المسلحة السودانية.

كما تم رفع الحصانة عن المتهمين وتحويلهم الى النائب العام الذي سيقوم بالتحري معهم ومع المشتبه بهم، تمهيداً لتقديم من يثبت ارتكابه هذا الجرم لمحاكمة نزيهة وشفافة.

رحم الله جميع شهداء بلادنا الذين سقطوا في كل بقاعه.

لم تبلغ ثورتنا بعد مبلغ لجم عقال القتل والعنف، ولكنا عازمةن ألا تستثني العدالة أحداً، أو يمر جرم دون كشف الحقائق كاملة دون مواربة، تحقيقاً لشعارات ثورتنا المجيدة.