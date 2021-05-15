تأجيل الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا

أديس أبابا: متابعات

أعلنت إثيوبيا اليوم، تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها في 5 يونيو القادم، وذلك بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الانتخابات التي كانت قد تأجلت العام الماضي بسبب كورونا.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتكان ميدقسا، إن القرار جاء بسبب تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع. وتم تمديد موعد الانتخابات لـ3 أسابيع من تاريخ موعدها الأول في الـ5 من يونيو، مضيفة أن التاريخ المحدد سيتم الإعلان عنه بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المختلفة بشأن إجرائها.

واُستثني إقليم تيغراي من الانتخابات المقبلة، وذلك بعد العملية العسكرية شنتها ضد “جبهة تيغراي”، التي صنفتها الحكومة المركزية مؤخراً كمنظمة إرهابية، بجانب جماعة “أونق شني” المحسوبة على إقليم الأروميو.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد في وقت سابق، استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات، وقال إن تشكيلته “تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان أن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة”.

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.