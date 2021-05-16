البرهان يتوجه الى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، صباح اليوم الى لعاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن شمس الدين كباشي، ووزير شؤون مجلس الوزراء الأستاذ خالد علي يوسف والأمين العام للمجلس الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

وسيخاطب البرهان، المؤتمر الذي يشارك فيه الرئيس الفرنسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.

وسيشارك في مؤتمر باريس بجانب رئيس مجلس السيادة، كل من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وعدد من المسؤولين بالدولة.