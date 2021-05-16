أخبار المراسل.. السودان: تغير مناخ الاستثمار بعد رفعه من العقوبات والاتصالات تطرح مشاريع ضخمة

الخرطوم: المراسل

قام فريق عمل متخصص بوزارة الاتصالات في السودان والتحول الرقمي، بالتعاون مع فريق من الخبراء الوطنيين المتطوعين، بدراسة وتقييم الفرص الواعدة للاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، تقارب قيمتها (2) مليار دولار امريكي، تمهيدا للمشاركة في مؤتمر باريس بالشكل الذي يدعم تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.

وأشارت الدراسة التي حصل المراسل على نسخة منها، الى التطور الكبير الذي حدث في مناخ الاستثمار بعد ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وتوحيد سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية والاجراءات التي تجري حاليا لادماج السودان مع القطاع المصرفي والمالي العالمي واجازة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا بالاضافة الى الاستراتيجية الوطنية وتوجه الدولة الرسمي في مجال التحول والشمول الرقمي لكل المواطنين واعتبار حق التغطية بشبكات الاتصال والانترنت من الحقوق الاساسية للمواطن السوداني.

وذكرت الدراسة أن نسبة التغطية الجغرافية الحالية لخدمات الاتصالات تبلغ حوالي ٤٨٪؜ من المساحة الاجمالية للسودان مما يؤكد حاجة البلاد الى توسعة التغطية في الفترة القادمة.

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