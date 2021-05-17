Bank of Khartoum Visa Card

رئيس الوزراء: السودان يأتي بالأمل، لنجاحنا تأثير كبير في المنطقة بأكملها، السودان بلد غني جداً، لا نريد مِنَحاً، نريد استثمارات.

أخبار السودانأهم الاخبار
By alsudani 0
alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.