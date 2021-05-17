رئيس الوزراء: السودان يأتي بالأمل، لنجاحنا تأثير كبير في المنطقة بأكملها، السودان بلد غني جداً، لا نريد مِنَحاً، نريد استثمارات.

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د. حمدوك في مؤتمر باريس: عندما نتحدث عن إمكانات قطاع الطاقة والطاقة المتجددة فإن السودان بلد الطاقة الشمسية. إن ممكنات الطاقة الشمسية في السودان ضخمة للغاية بحيث يمكن أن تغير قواعد اللعبة، مما قد يجعل بعض السدود زائدة عن الحوجة
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د. حمدوك في مؤتمر باريس: عندما نتحدث عن إمكانات قطاع الطاقة والطاقة المتجددة فإن السودان بلد الطاقة الشمسية. إن ممكنات الطاقة الشمسية في السودان ضخمة للغاية بحيث يمكن أن تغير قواعد اللعبة، مما قد يجعل بعض السدود زائدة عن الحوجة
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