عقب عطلة العيد: الكساد يضرب أسواق الخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسواق الخرطوم ركوداً حاداً في القوى الشرائية عقب عطلة العيد واستمرار إغلاق معظم المحال التجارية أبوابها، وتشهد البضائع وفرة في حجم العرض من كافة الأصناف. وتوقع بعض التجار زيادة جديدة في الأسعار لارتفاع سعر الصرف. وتوقع رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله في حديث لـ (السوداني) ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مع استمرار ارتفاع سعر الصرف وزيادة الطلب على السلع عقب عطلة العيد، مشيراً إلى حدوث وفرة في البضائع، مبيناً أن سعر جوال السكر عبوة 50 كيلو(11) ألف جنيه. وأكد تاجر سلع بالخرطوم إسماعيل إدريس أن أسعار السلع تشهد استقراراً ملحوظاً، مبيناً أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بـ (4,5)ألف جنيه أما بكت دقيق سيقا فتراجع من (2,5) إلى (2,400) جنيه متوقعاً زيادة جديدة في الأسعار، ووصف القوة الشرائية بالضعيفة. وقال تاجر سلع بأم درمان النور أحمد إن بعض التجار قضوا عطلة العيد في الولايات ما تسبب في استمرار إغلاق محالهم بالأسواق رغم انقضاء العطلة. وأشار إلى أن السوق يشهد حالة من الركود الحاد في القوى الشرائية، مبيناً أن سعر السكر قفز من ( 10٫600) إلى (10٫800) جنيه إلى (11) ألف جنيه، واستقر سعر الدقيق (10) كيلو البكت (2,5) ألف جنيه لسعر الجملة أما سعر العدس (4) آلاف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (500) جنيه. وقال تاجر سلع ببحري فضل عثمان إن هنالك وفرة في حجم البضائع وضعف في القوى الشرائية بالأسواق، وتوقع ارتفاع أسعار السلع الضرورية نسبة لزيادة التسوق وزيادة سعر الصرف، مبيناً أن سعر جركانة زيت الفول والزيت الأبيض (3) آلاف لكل أما زيت شمس عبوة (4) وربع استقر في سعر (3٫200) جنيه وكيلو دقيق زادنا وسيقا (240-250) جنيها، وكيلو السكر (350) جنيها، متوقعاً زيادة في الأسعار في البضائع الجديدة ..