نائب رئيس إتحاد الفنانين نجم الدين الفاضل: لو عندنا سلطة لأعدمنا غناء المغارز والقونات

عبر الفنان نجم الدين الفاضل نائب رئيس الفنانين عن أسفه لأشكال الأغاني التي غزت الساحة مؤخرا التي تعرف بأغاني المغارز، وقال إن فوضى الوسط الفني بدأت بعد الثورة حيث استغل البعض توقف الجهات الرقابية المسؤولة عن الفنون وظهر ذلك النوع من الغناء عبر السوشال ميديا والمؤسف أن بعضا منها تسرب للقنوات الفضائية ،وقال إن توقف عمل مجلس المهن الموسيقية وراء ظهور القونات والأغنيات القبيحة الخالية من المعاني والمضامين ،وطالب بضرورة تعديل القوانين لإعادة الصلاحيات لاتحاد المهن الموسيقية حتى يقوم بدوره ومسئولياته بضبط الساحة الفنية وحمايتها من المتطفلين ،وأضاف : لو كنا نملك الصلاحيات اللازمة لأعدمنا أغنيات المغارز وظاهرة القونات لكن للأسف الشديد أن هؤلاء لاينتمون لاتحاد الفنانين لذلك لاسلطة لنا عليهم حتى نقوم بالإجراءات اللازمة تجاههم .

وكان نجم الدين الفاضل قد شارك في سهرة (الليلة بالليل ) على قناة النيل الأزرق وقدم مجموعة من أعماله الخاصة علة رأسها ( واحشاني عيونك ) في إطلالة جميلة علي الشاشة الزرقاء .