إصابة كرنقو وكردمان وطرد بكري المريخ يخسر تجربتيه الوديتين امام الانتاج الحربي وسيراميكا

خسر المريخ بهدفين لهدف أمام نادي الإنتاج الحربي في ثاني تجاربه الودية، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ظهر أمس ( الأحد) بملعب السلام بالقاهرة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك بعد سيطرة مريخية كبيرة خلال شوط اللعب الأول الذي أضاع خلاله الأحمر عدة فرص، وفي شوط اللعب الثاني تمكن بخيت خميس من التقدم للمريخ بهدف من كرة عكسية وضعها برأسه في الشباك، وكان الجهاز الفني للأحمر قد أجرى عدة تغييرات في الشوط الثاني على التشكيلة التي بدأت اللقاء، حيث تم الدفع بالبوركيني أرنولد بدلاً من عمار طيفور ليتحول رمضان لمتوسط الميدان، واضطر الجهاز الفني للمريخ لإجراء تبديلين اضطراريين حيث تم الدفع بمحمد هاشم التكت بدلاً عن كرنقو الذي عانى من الإصابة كما تم الدفع بالتاج يعقوب بديلاً لمصعب الذي خرج مصاباً كما تم الدفع بتمبش بدلاً عن بيبو، وتمكن الإنتاج الحربي من إدراك التعادل قبل نهاية اللقاء بعشرين دقيقة ومن ثم أضاف الهدف الثاني في خواتيم اللقاء، الذي جاء قوياً من الطرفين.

و خسر المريخ تجربته الودية الثانية أمام فريق سيراميكا كيلو باترا، احد أندية الدرجة الممتازة المصرية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أحرزه وجدي عوض وذلك مساء أمس ( الأحد)، وشهدت المباراة العديد من الأحداث حيث طرد الحكم مهاجم الأحمر بكرى المدينة على خلفية اشتباك بينه واحد لاعبي الفريق المصري، وقدم الأحمر مردود فني متباين في المباراة بينما لم يظهر حارسه منجد النيل بالشكل المطلوب… يذكر أن الأحمر سبق وأن أدى مباراة ودية في ذات اليوم أمام فريق الإنتاج الحربي وخسرها بهدفين مقابل هدف.