إبراهومة ينادي بمحاربة الفساد ويتحدث عن الانتخابات المرتقبة

وجه الكابتن إبراهيم حسين ( إبراهومة) رسالة قوية إلى المجتمع الرياضي داعيا الاخير الى ضرورة الوقفة القوية خلال الجمعية العمومية القادمة لاتحاد كرة القدم والنظر في أمر المجموعات المتنافسة والصراعات المحيطة بها مشيرا الى ان هناك مجموعات ادمنت الخلافات والآن تسعى من اجل دخول الانتخابات القادمة رغما عن الفساد الذي استشرى في جميع مناحي العمل الرياضي وعلى راسها الملاعب والاندية والحكام وكذلك المدربين ولم يسلم منه حتى اللاعبين واختتم ابراهومة رسالته بان (الفساد هزم الرياضة السودانية ولا بد من محاربته والوقوف ضده حتى لا يستفحل ويستمر في المستقبل القريب).