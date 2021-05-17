الخط السريع ونجم الدين يفاجآن مدرب توتي

فاجا ثنائي توتي الخرطوم، بلة جابر ، ونجم الدين عبد الله مدرب الفريق إبراهيم حسين ( إبراهومة) بتقديم مردود فني عال في التحضيرات التي تجري استعداداً لاستئناف بطولة الدوري الممتاز .. وقدم الثنائي المنضم حديثا لتوتي الخط السريع بلة جابر ونجم الدين عبد الله مستوى فنياً عاليا جعل المدرب إبراهومة سعيدا للغاية خاصة في ظل المباريات المهمة التي تنتظر توتي في الدورة الثانية والتي تتطلب تحقيق نتائج إيجابية وهو ما جعل مجلس الادارة والجهاز الفني حريصاً على استقطاب لاعبين على قدر عال من الخبرة والجدية .. يشار الى ان حارس مرمى المنتخب الوطني أكرم الهادي سليم لعب دورا بارزا في صفقة التعاقد مع الثنائي بلة جابر ونجم الدين عبد الله بحكم علاقته معهما حيث سبق وان ارتدى الثلاثي شعار المريخ خلال وقت سابق.