لجنة المنتخبات تجتمع مع الجهازين الفني والإداري

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة الدكتور حسن برقو اجتماعا عند الساعة الواحدة من ظهر أمس، في مكتب رئيس لجنة المنتخبات، مع الجهازين الفني والإداري، ممثلين في الكابتن خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، والأستاذ حسين الياس المدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية، والمهندس عبدالعزيز نصرالدين عضو لجنة المنتخبات، والأستاذ عصام طمل المنسق الإعلامي بالإنابة، وتمت مناقشة عدد من الأجندة.

حيث تسلمت لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد تقرير ملعب استاد الهلال عبر الدكتور محمود السر المدير العام لنادي الهلال بواسطة من الامانة العامة في الاتحاد؛ وكذلك تم التاكيد على استلام تقرير متطلبات ملعب المريخ نهار الإثنين 17 يونيو 2021م، وذلك توطئة لرفعهما إلى اللجنة الفنية الخاصة بتجهيز الملعبين لاستقبال المباريات الدولية والتدريبات، بالتنسيق مع الناديين.