إجازة تصور الجهاز الفني لبرنامج المنتخب الأول

أجازت لجنة المنتخبات التصور المرفوع من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لإعداد صقور الجديان في المرحلة المقبلة بدءا بمواجهة المنتخب الليبي في ملحق بطولة كأس العرب فيفا يوم 19 يونيو المقبل في قطر، وتم التأمين على تجمع المنتخب يوم 4 يونيو 2021م، وستقام مواجهتا المنتخب الزامبي إعداديا يومي 8 و 10 يونيو بالخرطوم، على ان يكون السفر إلى قطر يوم 12 يونيو، والتأكيد على إيلاء مواجهة الأخضر الليبي إهتماما كبيرا لأنها مباراة مفصلية، وتم الوقوف على عدد من الاتصالات الخاصة بالمباراة في السودان وقطر.

وأمن الاجتماع الذي عقد امس على استدعاء لاعبي الخارج من اجل الانضمام إلى كلية المنتخب الوطني الأول، والذين تم التواصل معهم خلال الآونة الأخيرة؛ قبل تأجيل مواجهتي تصفيات كأس العالم قطر 2022م، امام المنتخبين؛ المغربي وغينيا بيساو، من يونيو إلى سبتمبر القادم، وسيكون حضورا في الخرطوم يس حامد من الدوري المجري في التجمع الأول، فيما سيلحق تباعا بالمنتخب كل من؛ أطهر الطاهر من الدوري المصري، وشرف الدين شيبوب من الدوري الجزائري، ومحمد وابوبكر عيسى من دوري الدرجة الأولى الانجليزي، و هاني مختار من الدوري الامريكي، واطمأن الدكتور حسن برقو على سير التواصل معهم بصورة جيدة وإتباع كافة الاجراءت اللازمة.